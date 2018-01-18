Радиоактивный газ выявлен в психоневрологическом интернате в Кузбассе
Сотрудники Роспотребнадзора выявили опасное содержание газа радона на территории психоневрологического интерната в городе Мариинске Кемеровской области.
Радиоактивное вещество было обнаружено в одном из помещений, работу которого приостановили на 90 дней, сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.
Госучреждение признано виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».