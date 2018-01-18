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Радиоактивный газ выявлен в психоневрологическом интернате в Кузбассе

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Фото: ТАSS/Stefan Sauer
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Сотрудники Роспотребнадзора выявили опасное содержание газа радона на территории психоневрологического интерната в городе Мариинске Кемеровской области.

Радиоактивное вещество было обнаружено в одном из помещений, работу которого приостановили на 90 дней, сообщается на сайте регионального управления службы судебных приставов.

Госучреждение признано виновным по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений».

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