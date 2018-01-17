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Владимир Колокольцев вручил награды представителям СМИ‍

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Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил награды журналистам.

На мероприятие пригласили ведущих российских телеканалов, газет, интернет-СМИ, а также ведомственных изданий.

«Сегодня одним из главных критериев оценки деятельности полиции является общественное мнение, которое в значительной мере формируется под влиянием СМИ. Я хочу поблагодарить всех за постоянное внимание к нашим успехам, за неравнодушное отношение к нашим проблемам», — сказал Колокольцев.

В ведомстве отметили профессионализм гендиректора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина. Главе мультимедийного центра вручили офицерский кортик с символикой МВД за объективное освещение работы полиции.

Почетную грамоту получил и гендиректор «Пятого канала» Юрий Шалимов.

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