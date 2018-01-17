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В Калининграде санитар украл 190 тыс. рублей у покойника

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Фото: Global Look Press/Medicimage/Stewart Goldstein
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Калининградские полицейские раскрыли кражу денежных средств с банковской карты покойника. Обвинения предъявлены санитару спецбригады по вывозу умерших в морги.

Подозреваемый вместе с коллегой прибыл в квартиру на улицу Левитана, где находился покойник. Молодой человек заметил на прикроватной тумбочке банковскую карту с подписанным ПИН-кодом, которая принадлежала умершему.

22-летний санитар воспользовался тем, что родственники и его коллега отвлеклись на заполнение бумаг, и похитил банковскую карту. Впоследствии он снял со счета умершего 190 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции отметили, что молодой человек успел потратить похищенные средства на собственные нужды до задержания.

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