Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в Омской области

Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в рамках программы «Доступная среда» в Омской области, сообщила пресс-служба Министерства труда по области.

Крупнейшие пять домов престарелых в Омской области были отремонтированы за 2017 год. Сумма финансовых вложений для осуществления проекта составила порядка 140 млн рублей.

Денежные средства были выделены из бюджета региона совместно с бюджетом Пенсионного фонда, сообщило РИА «Омск-информ».

Ремонт осуществлен в Большекулачинском, Кировском, Омском, Марьяновском и Пушкинском домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов.

В Большекулачинском доме-интернате был капитально отремонтирован главный корпус, произведена замена кровли. Сумма затрат на ремонт составила 7,4 млн рублей.