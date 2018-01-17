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Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в Омской области

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Дома престарелых отремонтировали за 140 млн рублей в рамках программы «Доступная среда» в Омской области, сообщила пресс-служба Министерства труда по области.

Крупнейшие пять домов престарелых в Омской области были отремонтированы за 2017 год. Сумма финансовых вложений для осуществления проекта составила порядка 140 млн рублей.

Денежные средства были выделены из бюджета региона совместно с бюджетом Пенсионного фонда, сообщило РИА «Омск-информ».

Ремонт осуществлен в Большекулачинском, Кировском, Омском, Марьяновском и Пушкинском домах-интернатах для пожилых людей и инвалидов.

В Большекулачинском доме-интернате был капитально отремонтирован главный корпус, произведена замена кровли. Сумма затрат на ремонт составила 7,4 млн рублей.

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