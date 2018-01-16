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Дом культуры после реконструкции открылся в Курской области

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Дом культуры после проведения масштабной реконструкции открылся в городе Рыльске в Курской области.

Сегодня, 16 января, состоялось торжественное открытие Дома культуры после масштабного ремонта. На открытии заведения присутствовал губернатор Курской области Александр Михайлов, который поздравил жителей города с этим событием.

Ремонт оказался приурочен к 40-летию заведения в 2017 году, когда он уже был закрыт и не функционировал из-за аварийного состояния, все мероприятия города проводились в это время на других площадках, сообщила «Курская правда».

В рамках капитального ремонта проводились работы по утеплению здания и ремонту фасада, обновилась крыша, внутренние работы затронули стены, потолки, проведена замена коммуникаций, дверей и окон.

В своей речи губернатор выразил надежду, что горожане найдут культурные и досуговые мероприятия в обновленном центре себе по душе, и пожелал раскрыть посетителям свой творческий потенциал.

В общей сложности на ремонт Дома культуры было выделено 42 млн рублей из регионального бюджета и порядка 5 млн из местного.

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