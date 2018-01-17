Денежный вопрос

Роспотребнадзор в среду, 17 января, объявил о создании горячей линии, по которой граждане смогут проконсультироваться в случае, если у них откажутся принимать новые купюры достоинством в 200 и 2 тыс. рублей. Как отмечается на сайте ведомства, решение было принято после того, как сообщения о таких отказах появились в СМИ.

Портал iz.ru разбирался, что это за купюры, как они выглядят и почему банки или магазины могут отказаться их принять.

Что за новинка?

ЦБ официально представил новые банкноты номиналом в 200 и 2 тыс. рублей в октябре 2017 года. Тогда же они должны были начать поступать в оборот. Но в Центробанке сразу предупредили, что массово купюры начнут ходить только с декабря 2017-го.

О планах ввести новые купюры, чтобы «упростить расчеты граждан за товары и услуги», стало известно еще в 2016 году, об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Весной 2016-го был объявлен всероссийский конкурс на разработку их дизайна, который завершился в октябре того же года. На него подали около 5 тыс. заявок, участники предложили достопримечательности из более чем тысячи российских городов. Финалистами стали Дальний Восток и Севастополь.

Деньги_1 Председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, посвященной выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С тех пор разработка банкнот шла в обстановке строжайшей секретности. Впервые широкая аудитория смогла увидеть результаты на презентации, состоявшейся 12 октября 2017 года, — в день поступления купюр в оборот.

Как они выглядят?

Купюра в 200 рублей посвящена Севастополю. Ее основным цветом стал зеленый. На лицевой стороне изображен вид на Херсонес Таврический, на оборотной — знаменитый Памятник затопленным кораблям. В Центробанке особо отметили, что для ее производства используется бумага повышенной плотности с полимерной пропиткой, которая позволит ей дольше оставаться в обращении.

Купюру достоинством в 2 тыс. рублей легко опознать по необычному для отечественных банкнот синему цвету. Для нее были выбраны дальневосточные достопримечательности. Лицевую сторону украсил мост на остров Русский, оборотную — космодром Восточный.

От уже находящихся в обороте купюр эти отличает в том числе наличие QR-кода, по которому можно попасть на сайт ЦБ и узнать о деталях их оформления и о том, как отличить подделки. А также более крупное и рельефное изображение цифр номинала — специально для слабовидящих людей.

Почему их не ввели массово в октябре?

В Центробанке рассказали, что вводить новые купюры будут поэтапно. В первую очередь потому, что банкам и компаниям нужно было подготовиться к их приему. Это логично, учитывая, что до октября никаких сведений о внешнем виде купюр, а также о предусмотренной защите от фальшивомонетчиков, нигде не появлялось. На это ЦБ пошел, чтобы мошенники не могли заранее изучить внешний вид новинок.

То есть магазины или банки могут их не принимать?

Нет, не могут. Официально банкноты номиналом в 200 и 2 тыс. рублей «ходят» еще с октября 2017-го. По закону они обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов, а также при наличных расчетах.

Деньги_2 По закону банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей обязательны к приему при осуществлении любых платежей и переводов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Между тем в средствах массовой информации периодически сообщается о случаях отказа потребителям со стороны хозяйствующих субъектов под различными надуманными предлогами в приеме банкнот нового образца», — отмечается на сайте Роспотребнадзора.

Некоторые компании, и особенно небольшие магазины, могут попытаться воспользоваться предоставленной ранее отсрочкой, опасаясь связываться с малознакомыми банкнотами, но такие действия с их стороны будут незаконными.

Что им за это будет?

Как пишет Роспотребнадзор, отказ принять новые купюры будет классифицироваться как административное правонарушение, предусмотренное частями 2 и 4 статьи 14.8 КоАП. Так что если вы боитесь оказаться в такой ситуации, стоит заранее ознакомиться с их содержанием. Или как минимум запомнить, что по этим пунктам нарушителю может грозить штраф в размере до 50 тыс. рублей.

Если вопросы всё равно остались, можно позвонить по горячей линии Роспотребнадзора — там же, кстати, можно будет узнать больше про обмен ветхих купюр или, например, о том, как бороться с отказом продавцов принимать мелкие монеты. Актуальные телефоны можно будет найти на сайтах территориальных отделений ведомства. Правда, работать она будет всего неделю — с 18 по 25 января.