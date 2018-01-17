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Нападение на депутата районного совета совершено в Башкирии

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В башкирском Нефтекамске около 10 человек напали на депутата районного совета Ильдуса Шамсиярова. Пострадавший госпитализирован с множественными ушибами и сотрясением мозга.

«Это были армяне, мы приехали к ним в офис решать вопрос о повреждении нашего трактора», — рассказал в телефонном разговоре сам народный избранник. Суть конфликта состояла в том, что грузовик, работавший на объекте по строительству дороги, повредил арендованный трактор, однако на место происшествия не были вызваны сотрудники ГИБДД, передает «МедиаКорСеть».

Ранее Ильдус Шамсияров на одном из заседаний совета депутатов Краснокамского района охарактеризовал совет как «коррупционное болото». 

Как сообщал портал iz.ru, в начале января офисы депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» Лукаша Шрайбера и Космы Злотовского подверглись нападениям вандалов. Неизвестные повредили входные двери и сделали надписи политического характера. Политики возложили вину за атаки на представителей оппозиции. Помимо этого, замки дверей офисов депутатов Павла Лисецкого и Эдислава Краснодембского были заклеены неизвестной субстанцией.

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