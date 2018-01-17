В Калифорнии неизвестные ограбили съемочную группу российского блогера

В Калифорнии неизвестные ограбили съемочную группу проекта Wylsacom Media, возвращавшуюся с выставки Consumer Electronics Show (CES).

По словам продюсера Ильи Овчаренко, инцидент произошел на парковке Stanford Shopping Center в городе Пало-Альто. Злоумышленники подъехали к машине съемочной группы, разбили заднее стекло и унесли ценные вещи.

В общем, у нас вынесли железа на ~$7000. GH5 с 12-35, петли, флешки и всякого по мелочи (рюкзак, так как снимали в Apple Park).

Ну и пакетов Apple с майками. 😂 — Wylsacom (@wylsacom) 17 января 2018 г.

Отмечается, что рядом стоявший автомобиль англичан также подвергся грабежу.

Wylsacom — один из самых популярных блогеров на просторах российского YouТube (почти 5 млн подписчиков). Известен своими обзорами на различные гаджеты и технические новинки.