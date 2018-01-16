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Активисты предлагают переименовать улицу Каляева в Туле

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На улице Каляева в Туле неизвестные активисты развесили информационные таблички, призывающие переименовать ее. Там, в частности, указывается, что эсэр Иван Каляев был членом леворадикальной партии социалистов-революционеров и прославился тем, что 4 февраля 1905 года в Москве на территории Кремля бомбой убил Великого князя Сергея Александровича.

Кроме того, как отмечает ИА «Тульские новости», активисты ссылаются на заявление президента РФ Владимира Путина, который ранее осудил действия Каляева и отметил, что ему нет оправданий.

В конце ноября 2017 года топонимическая комиссия Санкт-Петербурга выступила с инициативой вернуть исторические названия нескольким городским улицам. Так, десять Советских улиц было предложено переименовать обратно в Рождественские.

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