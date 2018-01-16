Военно-Грузинскую дорогу открыли для проезда в Ставропольском крае

Военно-Грузинскую дорогу открыли для проезда легкового автотранспорта в Ставропольском крае, сообщила пресс служба управления МЧС России по краю.

Сегодня, 15 января, Военно-Грузинская автодорога была снова открыта после ограничений въезда в связи с погодными условиями. Пока разрешение въезда действует только на легковые автомобили, сообщило NewsTracker.

Проезд для большегрузного транспорта остается закрытым. Перед въездом на трассу в очереди стоит порядка 210 грузовиков, ожидающих разрешения на проезд.

Также МЧС информирует, что в связи с прогнозом погоды автодорогу могут снова перекрыть для всех. Водителям транспорта рекомендовано следить за ситуацией и выбирать свой маршрут исходя из данных.