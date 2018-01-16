Власти Уфы снимут ограничение скорости на дороге в Дему

Решение снять ограничение скорости в 40 км/ч, которое было установлено на дороге в микрорайон Дема, приняли власти Уфы. Об этом Динар Гильмутдинов сообщил в своем блоге.

После того как глава города Уфы Ирек Ялалов и глава Госавтоинспекции региона Динар Гальмутдинов проинспектировали дорожную сеть региона, было принято решение снять ограничение скорости на Демской дороге в местах, где были завершены работы, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Таким образом, на участках дороги, где ремонтные работы еще продолжают, знаки, ограничивающие скорость движения автотранспорта, останутся. Ограничение было введено несколько лет назад из-за плохого состояния дорожного покрытия, после того как там участились дорожно-транспортные происшествия.