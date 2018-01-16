Помощник президента РФ рассказал о разработке бюджетного маневра

Правительство анализирует различные варианты бюджетного маневра. Конечная цель — найти дополнительные средства для финансирования социальных программ в области здравоохранения, образования и поддержания инфраструктуры.

Экономические расчеты сходятся в том, что общее увеличение расходов на эти статьи составит «примерно плюс 1,5–2% ВВП», сообщил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Не прирост, а доля этих расходов в ВВП по консолидированному бюджету», — уточнил он.

По его словам, эти средства будут изысканы «за счет относительного сокращения других расходов, за счет оптимизации налогов».

В частности, он подтвердил, что рассматриваются варианты налоговой оптимизации.

«Решения никакие не приняты. Разные варианты», — цитирует ТАСС слова помощника президента РФ.

Бюджетным маневром называется процесс перераспределения средств бюджета без корректировки общего денежного баланса. По сообщениям СМИ, Владимир Путин дал устное поручение проанализировать такую возможность, чтобы увеличить финансирование социальных расходных статей. Среди одной из возможных мер называлось повышение подоходного налога до 15%.

Как сообщал iz.ru, Министерство экономического развития РФ прогнозирует рост основных показателей отечественной экономики в 2018 году.