В Совфеде пожалели об упущенных в 2017 году экономических возможностях

Россия в 2017 году упустила благоприятную для экономических реформ ситуацию, считает первый зампред экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.



«Уходящий 2017 год был достаточно благоприятным для России в экономическом плане по сравнению с 2015-2016 годами. То есть то падение, которое было двумя годами раньше, оно приостановлено. При этом Россия не стала наращивать свои возможности», — заявил сенатор.

По его мнению, в прошлом году реальные доходы населения «продолжали падать, несмотря на низкую инфляцию». При этом объемы кредитования населения возросли.

Кроме того, он раскритиковал исполнение программы импортозамещения. Некорректная цель закрыть потребности российского рынка без стремления к качественному продукту «привело к тому, что наша продукция оказалась неконкурентоспособной на мировом рынке, более дорогой и менее качественной».

«В целом уходящий год был спокойным, он подарил нам надежду на улучшение экономической ситуации. Но, боюсь, что надежда эта достаточно эфемерная, поскольку реально ничего меняется в плане подходов к решению поставленных задач», — цитирует «РИА Новости» заявление сенатора.

Как сообщал iz.ru, на большой пресс-конференции 15 декабря президент страны Владимир Путин назвал очевидным фактом рост российской экономики.