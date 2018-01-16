Гордость флота

В январе 2018-го стало известно, что Московское речное пароходство планирует продать советский теплоход «Максим Горький», также известный как «Яхта Сталина». Выручить за него планируется около 20 млн рублей. Теплоход был построен в 1930-е годы и использовался в правительственных целях: на нем в том числе плавали Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Затем корабль был превращен в обычное пассажирское судно, а последнее время стоял на приколе и использовался как ресторан. Портал iz.ru вспомнил и другие известные советские лайнеры и прогулочные теплоходы. На фото: «Максим Горький» во время плавания по Каналу имени Москвы, 2000 год