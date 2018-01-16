Гордость флота

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Самые известные речные и морские круизные суда Советского Союза
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Фото: ТАСС/Ираклий Чохонелидзе
В январе 2018-го стало известно, что Московское речное пароходство планирует продать советский теплоход «Максим Горький», также известный как «Яхта Сталина». Выручить за него планируется около 20 млн рублей. Теплоход был построен в 1930-е годы и использовался в правительственных целях: на нем в том числе плавали Иосиф Сталин, Лаврентий Берия, Никита Хрущев и Леонид Брежнев. Затем корабль был превращен в обычное пассажирское судно, а последнее время стоял на приколе и использовался как ресторан. Портал iz.ru вспомнил и другие известные советские лайнеры и прогулочные теплоходы. На фото: «Максим Горький» во время плавания по Каналу имени Москвы, 2000 год
Фото: РИА Новости/Юрий Каплун
Восьмипалубные пассажирские суда класса «Иван Франко» (такое же название было и у головного корабля проекта) считались самыми красивыми из советских морских судов. В действительности производили их в ГДР. В Германии «Иван Франко» известен как Seefa 750. Всего с 1964 по 1972 год было выпущено пять таких судов. На фото: «Иван Франко» в 1966 году
Фото: РИА Новости/А. Гивенталь
Теплоход «Иван Франко» в порту Ялты, 1971 год
Фото: ТАСС/Александр Катков
Теплоход «Михаил Лермонтов» — брат-близнец «Ивана Франко». В советские годы он плавал к берегам Австралии, а в 1980-х годах был зафрахтован Великобританией. На фото: корабль в 1973 году
Фото: РИА Новости
Предшественник главного красавца советского речного флота «Ивана Франко» — морской лайнер «Михаил Калинин». Он изготавливался на той же верфи в ГДР, правда, несколькими годами ранее: в 1958–1964 годах. На фото: лайнер в 1972 году
Фото: РИА Новости/Яков Берлинер
Советский речной теплоход «Дунай» на реке Дунай в 1969 году. Теплоходы этого типа — одни из самых популярных туристических судов в СССР. Всего в 1959–1967 годах было построено 49 кораблей, большинство были названы в честь рек, протекающих на территории СССР
Фото: РИА Новости/А. Кулешов
Пассажирский теплоход «Победа», курсировавший между Нью-Йорком и Одессой, — бывшее немецкое судно «Магдалена». Теплоход стал печально известен после пожара 1948 года у берегов Новороссийска. Тогда погибли 42 человека, но после этого судно было восстановлено и использовалось до конца 1970-х годов. На фото: «Победа» в Черном море, 1970 год
Фото: ТАСС/Юрий Ильенко
Теплоход «Победа» в порту Ялты, 1971 год
Фото: ТАСС/Александр Овчинников
Теплоход «Советский Союз» (бывший немецкий океанский лайнер) в конце 1940-х — начале 1950-х годов оставался самым крупным пассажирским судном страны. В 1980 году, незадолго до списания, был переименован в «Тобольск» во избежание сложностей с формулировкой о «продаже «Советского Союза» на металлолом». На фото: судно в 1969 году
Фото: ТАСС/Сергей Смольский
Теплоход «Владимир Ильич» — головное судно одноименной серии речных судов, производившихся в 1970–1980-х годах. Флагман проекта стал самым большим пассажирским речным лайнером в мире. На фото: «Владимир Ильич» отправляется в свой первый рейс на остров Валаам
Фото: ТАСС
Капитанская рубка теплохода «Владимир Ильич», 1975 год
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