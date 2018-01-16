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Полиция пресекла бизнес по продаже опасной для жизни черной икры

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Сотрудники правоохранительных органов в Подмосковье пресекли семейный бизнес по продаже опасной для жизни и здоровья черной икры.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что подозреваемые в незаконной реализации черной икры 47-летний москвич и его 20-летний сын были задержаны.

Кроме того, она добавила, что злоумышленники продали местному жителю 9 кг черной икры на сумму более 200 тыс. рублей. «Оперативники задержали правонарушителей сразу после совершения сделки», — сообщила она.

Образцы деликатеса были направлены на исследование. По его результатам изъятая икра признана некачественной и опасной для жизни и здоровья потребителей.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Роспотребнадзор не рекомендовал покупать красную икру, содержащую пищевую добавку уротропин (Е-239).

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