Президент Грузии в третий раз стал отцом

У президента Грузии Георгия Маргвелашвили и его супруги, художницы и актрисы Маки Чичуя, родился третий ребенок, сообщил глава грузинского государства на своей странице в Facebook.

«Родился Тома Маргвелашвили», — написал Маргвелашвили.

Новорожденный появился на свет в понедельник в клинике Гудушаури в Тбилиси, его вес составляет 2,950 кг. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, рассказали журналистам в президентской администрации.

Маргвелашвили стал отцом в третий раз. С нынешней супругой у него есть трехлетний сын по имени Теймураз. Также у президента есть совершеннолетняя дочь от первого брака — Анна, а у первой леди Грузии — дочь Машо.