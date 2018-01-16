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Президент Грузии в третий раз стал отцом

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Фото: TASS/Mateusz Wlodarczyk
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У президента Грузии Георгия Маргвелашвили и его супруги, художницы и актрисы Маки Чичуя, родился третий ребенок, сообщил глава грузинского государства на своей странице в Facebook.

«Родился Тома Маргвелашвили», — написал Маргвелашвили.

Новорожденный появился на свет в понедельник в клинике Гудушаури в Тбилиси, его вес составляет 2,950 кг. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо, рассказали журналистам в президентской администрации.

Маргвелашвили стал отцом в третий раз. С нынешней супругой у него есть трехлетний сын по имени Теймураз. Также у президента есть совершеннолетняя дочь от первого брака — Анна, а у первой леди Грузии — дочь Машо.

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