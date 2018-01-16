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Пять человек ранены при обрушении дома после взрыва в Антверпене

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Фото: Global Look Press/Nicolas Maeterlinck
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Пять человек получили травмы при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене.

Под завалами могут оставаться люди, на месте происшествия работают экстренные службы, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на полицию.

Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один из домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

По сообщению полиции, ЧП не связано с терроризмом.

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