Пять человек ранены при обрушении дома после взрыва в Антверпене

Пять человек получили травмы при обрушении жилого дома после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене.

Под завалами могут оставаться люди, на месте происшествия работают экстренные службы, сообщает бельгийская телерадиокомпания RTBF со ссылкой на полицию.

Ondertussen is alles hier afgezet. Eandis is aanwezig, parket ook. Ze spreken hier van 5 slachtoffers... #paardenmarkt pic.twitter.com/wi7CIPgzCv — noa (@noa_tuyaerts) 15 января 2018 г.

Взрыв произошел в центре города. Как свидетельствуют фотографии с места происшествия, один из домов практически полностью разрушен, еще два здания получили серьезные повреждения.

По сообщению полиции, ЧП не связано с терроризмом.