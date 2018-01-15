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Скончался российский политик Виктор Анпилов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российский общественный и политический деятель, председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

По словам экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, причиной смерти Анпилова стал обширный инсульт. Накануне политик планировал приехать на встречу кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина с доверенными лицами.

«Три дня лежал в «Склифосовского» в кoме, несколько часов назад скончался», — приводит слова Митиной ТАСС.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. Окончил факультет журналистики МГУ в 1973 году, после чего ушел на службу в ракетные войска ВВС СССР. Являлся членом КПСС, народным депутатом РСФСР, а также одним из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия».

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