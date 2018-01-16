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Умер политический деятель Виктор Анпилов

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
На фото: Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», перед началом Марша свободы в 1992 году
Фото: ТАСС/Олег Булдаков
На фото: Виктор Анпилов на празднике газеты «Правда» в ЦПКиО имени Горького
Фото: ТАСС/Олег Булдаков, Валерий Христофоров
На фото: Виктор Анпилов после выхода из следственного изолятора Лефортово в 1994 году
Фото: ТАСС/Сергей Метелица
На фото: Виктор Анпилов во время выступления на пленуме в Ярославле в 1998 году
Фото: ТАСС/Валентин Кузьмин, Валентин Соболев
На фото: председатель исполкома движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов приветствует участников митинга прокоммунистических движений на Красной площади 1 мая 1992 года
Фото: ТАСС/Николай Малышев
На фото: Виктор Анпилов на внеочередной сессии Моссовета в 1993 году
Фото: ТАСС/Александр Неменов
На фото: митинг движения «Трудовая Москва» — выступление Виктора Анпилова перед входом во Всероссийский выставочный центр в 1993 году
Фото: РИА Новости/Александр Поляков
На фото: Виктор Анпилов на шествии представителей партий прокоммунистического направления, посвященном годовщине октябрьских событий в Москве, в 1993 году
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
На фото: Виктор Анпилов в 2002 году на митинге в годовщину революции 1905 года
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