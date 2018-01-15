Девочка-мусульманка выдумала историю о нападении в Торонто

Полиция Торонто объявила о завершении расследования резонансного дела о нападении на девочку-мусульманку. Правоохранители установили, что «пострадавшая» выдумала эту историю.

В минувшую пятницу 11-летняя девочка заявила, что на нее по пути в учебное заведение напал неизвестный мужчина. Он якобы несколько раз попытался сорвать с нее хиджаб.

История получила широкую огласку в канадских СМИ и дошла до властей страны. В частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поддержал «пострадавшую» и осудил преступление, которое якобы было совершено на почве нетерпимости.

В ходе расследования полицейские установили, что описанных девочкой-мусульманкой событий не происходило, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом отмечается, что подросток избежит наказания за заведомо ложное сообщение о преступлении.