Водитель легковушки сбил полицейского на юге Москвы

Водитель легкового автомобиля сбил сотрудника правоохранительных органов на юге Москвы и несколько метров провез его на капоте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в пятницу, 12 января, на улице Красного Маяка в столичном районе Чертаново Центральное. 51-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, номера которого были закрыты листом бумаги, сбил 40-летнего майора полиции после попытки правоохранителя проверить его документы и провез его на капоте около 7 м. Пострадавший получил ушибы головы, предплечья и ягодицы. С ушибами он был доставлен в медучреждение, сообщает «ТВ Центр».

Злоумышленник попытался скрыться, но был задержан в Востряковском проезде. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, ведется следствие.