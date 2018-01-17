На переработку конопли выделят деньги из госбюджета

Половину затрат на строительство и ремонт фабрик по производству тканей из льна и конопли возместят из госбюджета. Проект соответствующего постановления правительства подготовили в Минсельхозе. По словам экспертов, существующих заводов недостаточно, а старые предприятия нуждаются в модернизации. Поддержка от государства поможет снизить зависимость от импорта. Сейчас более двух третей льна для производства тканей поступает из-за границы.

Фабрики, производящие ткани из льна и конопли, получат поддержку от государства. Оно будет возмещать до 50% всех затрат на реконструкцию и создание таких предприятий. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минсельхозом («Известия» ознакомились с текстом документа). В ведомстве подтвердили разработку проекта, добавив, что подобная мера будет принята впервые.

— Проект постановления сейчас находится на утверждении. Ожидается, что он будет принят в 2018 году. Необходимые объемы средств, которые будут выделяться на эти цели из госбюджета, еще не определены, — сообщили «Известиям» в Минсельхозе.

В документе ведомства говорится, что господдержка будет распространяться на предприятия, которые начали строить или модернизировать в последние три года. Предусмотренная мера станет одним из шагов по замещению импорта. Она будет способствовать повышению «конкурентоспособности российской сельхозпродукции на внутреннем и внешнем рынках».

Директор ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич рассказала, что сейчас разрешено возделывать 26 сортов этого растения.

— С выращиванием конопли сейчас всё не так плохо. Если в 2016 году под нею было 2,5 тыс. га, то в 2017 году — уже 7 тыс. га. Но перерабатывающих мощностей катастрофически не хватает. Поэтому мы полностью поддерживаем предлагаемую Минсельхозом меру по строительству новых фабрик, — отметила она.

В России конопля возделывается в пяти регионах — это Орловская, Пензенская и Новосибирская области, Республика Мордовия и Алтайский край. Из конопли получают пеньку — прочные волокна, применяемые в производстве мешковины и парусины. Кроме того, ее могут смешивать с хлопком и льном при изготовлении тканей для повседневной одежды.

По данным Агентства по производству и первичной обработке льна и конопли, в России сейчас только шесть пенькоперерабатывающих фабрик. Предприятий, работающих со льном, значительно больше — их порядка 70. При этом более чем две трети всего льна для тканей в России — это импорт.

— Спрос на лубяные культуры растет. В связи с этим Союзлегпром был среди инициаторов программы по господдержке отрасли, — рассказал «Известиям» президент организации Андрей Разбродин.

По его словам, объем производства льноволокна сейчас составляет около 30 тыс. т в год. Это в два раза меньше показателя 1980-х годов — периода расцвета этой отрасли. И одна из причин ухудшения дел в том, что не хватает перерабатывающих предприятий.

— Тем временем экологические преимущества продукции из льна способствуют развитию отрасли во многих странах. Причем с различными формами господдержки. Что характерно и для таких вроде бы «не льняных» стран, как КНР, Турция, Индия, Марокко, Индонезия, Шри-Ланка и Италия, — рассказал Андрей Разбродин.

Он добавил, что господдержка льняного комплекса растет и в Белоруссии: по посевным площадям и объемам выработки льноволокна она сейчас опережает Россию. Именно эти страны — основные поставщики в РФ льна и продуктов его переработки.

Нехватка отечественного сырья подтолкнула Минсельхоз к созданию дополнительных стимулов для роста отрасли. Ее включили в госпрограмму по развитию сельского хозяйства до 2020 года. Мера по возмещению половины затрат на строительство новых фабрик будет способствовать не только импортозамещению, но и повышению объемов производства товаров легкой промышленности в целом.