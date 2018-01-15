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В РЖД пообещали дебоширам повышенное внимание проводников

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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«Федеральная пассажирская компания» (ФПК) подготовила поправки в законодательство, позволяющие противодействовать дебоширам в поездах дальнего следования.

«Мы к этим людям относимся настороженно. Законодательные инициативы по этому вопросу готовятся», — заявил гендиректор ФПК Петр Иванов.

«Не обращать внимание на это мы не можем, так как мы несем ответственность за спокойствие нашего пассажира в поезде», — пояснил он.

В частности, компания уже сейчас ведет списки пассажиров-хулиганов, признал Иванов.

При покупке фигурантом этого списка проездного билета, ему в пути гарантировано «повышенное внимание со стороны проводника». Такого пассажира по просьбе проводника может персонально сопровождать полиция, уточняет агентство RNS. 

ФПК является дочерней компанией РЖД.

Как писал iz.ru, общероссийское объединение пассажиров выступило с предложением ввести черные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах дальнего следования. 

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