В Палестине увековечат память о Юрии Гагарине

В палестинском городе Вифлееме появится бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Торжественное открытие бронзового памятника состоится 19 января при участии ряда государственных и религиозных деятелей. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе международного фонда «Диалог культур — Единый мир», который и стал инициатором проекта. В Палестине считают, что появление скульптуры будет способствовать развитию двусторонних культурных связей.

Бюст летчику-космонавту Юрию Гагарину будет установлен на площади Рождества Христова в Вифлееме, на которой располагается одноименная базилика.

— Эта христианская церковь, согласно преданию, была построена над местом рождения Иисуса Христа, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы фонда Ирина Шамгунова. — Цель наших проектов заключается в объединении людей разных культур. Первого человека, который совершил полет в космос, знают, наверное, во всех уголках мира. Его личность является воплощением человеческих идеалов и символом служения народу.

Торжественная церемония открытия состоится 19 января при участии ряда почетных гостей. В пресс-службе фонда отметили, что на мероприятие приглашены представитель России при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин, руководитель Российского центра науки и культуры в Вифлееме Александр Сорокин, начальник Духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), губернатор провинции Вифлеем Джибрин аль-Бакри, а также мэры городов Вифлеем, Бейт-Сахур и Бейт-Джала.

— Это позитивное событие. Юрий Гагарин — первый космонавт планеты. И для палестинцев большая честь, что памятник ему появится на их земле. Это свидетельствует о внимании, которое Россия проявляет к Палестине. Особенно примечательным является то, что установка памятника состоится в праздник Крещения, — сказал «Известиям» представитель Императорского православного палестинского общества в Палестине Давуд Матар.

Заместитель председателя Ассоциации российско-палестинской дружбы, преподаватель Открытого университета Аль-Кудс в Рамаллахе Мухаммед Асаад аль-Эвейви в беседе с «Известиями» отметил, что реализация проекта свидетельствует о глубине российско-палестинских отношений.

— Установка памятника Юрию Гагарину, человеку, открывшему новую эру в освоении космоса, будет способствовать укреплению контактов на культурном уровне между двумя странами. Важно и место, где он появится. Вифлеем — город, который представляет особую значимость для России. Там уже находится ряд учреждений, способствующих развитию двусторонних связей, включая Российский центр науки и культуры, — отметил палестинский общественный деятель.

Фонд «Диалог культур — Единый мир» реализует проект по установке бюста Юрия Гагарина при поддержке Совета молодых дипломатов МИД России совместно с Вифлеемским отделением Императорского православного палестинского общества (старейшая неправительственная организация в России, созданная в 1882 году указом императора Александра III) и Российской ассоциацией политической науки.

С момента своего основания в 2005 году фонд реализовал более 500 проектов в 50 странах мира. Поддержку ему оказывают ЮНЕСКО, российский МИД и Министерство культуры, а также Россотрудничество. В 2015 году фонду был присвоен специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном совете ООН (один из главных органов всемирной организации).

С 2011 года фонд подарил более 40 бронзовых бюстов Гагарина 30 странам Европы, Азии и Америки. В октябре 2017 года организация также передала бюст советского летчика-космонавта Российской Антарктической экспедиции. Он будет находиться на станции «Прогресс», которую нередко называют «российской столицей» в Антарктиде. С 2014 года благотворительный фонд также начал заниматься установкой бюстов поэта Александра Пушкина. Скульптуры уже появились в Бангладеш, Дании, Монголии, Словении и Уругвае.