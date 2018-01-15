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Лавров назвал заявления США попыткой сорвать соглашения по Ирану

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Последние заявления властей США по Ирану направлены на срыв международного соглашения по его ядерной программе и не добавляют оптимизма, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной большой пресс-конференции.

«Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности», — приводит «РИА Новости» слова министра.

Лавров отметил, что Вашингтон по-прежнему намерен «вести дела на основе диктата и ультиматумов» и не хочет слушать точку зрения других центров мировой политики. Это, в свою очередь, означает, что США отказываются принимать реальность формирующегося многополярного мира, добавил Лавров.

Глава МИД РФ также заметил, что именно из-за угроз со стороны США в 2017 году сохранились многочисленные очаги напряженности в различных районах мира. Так, например, напряженность на Корейском полуострове лишь усилилась из-за угрозы Вашингтона решить северокорейскую ядерную проблему силовым путем.

Ранее Сергей Лавров предупредил, что срыв соглашения по ядерной программе Ирана может стать неверным сигналом для разрешения конфликта вокруг КНДР.

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