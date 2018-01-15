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Профессор из США напомнил властям об историческом праве России на Крым

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн напомнил властям США о многовековой связи России и Крыма и посоветовал не основывать стратегию Вашингтона на антиисторическом неолиберальном фундаменте. Его статья была опубликована на сайте National Interest.

Он подчеркнул, что Крым вошел в состав российского государства еще в 1783 году и русские солдаты не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях Крымской и Второй мировой войн. Причем в XIX веке США поддерживали борьбу России за свои территории и отравляли на полуостров оружие, боеприпасы и врачей.

По мнению Лайла Голдстайна, тот факт, что в прошлом Вашингтон серьезно воспринимал российскую принадлежность Крыма, демонстрирует курьезность сегодняшних попыток США оспорить ее.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским властям сформировать более ответственную политику и остановить «свободное падение» российско-американских отношений», — отмечает профессор.

В ядерной доктрине США отмечается, что взаимодействие Москвы и Вашингтона сократилось в последние годы. При этом авторы документа утверждают, что спад в отношениях объясняется «действиями российской стороны», а именно «аннексией» Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума, в ходе которого абсолютное большинство жителей полуострова высказались в поддержку воссоединения с Россией.

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