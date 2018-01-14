Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать стадионы

Аравийской сборной по футболу на ЧМ-2018 гарантирована поддержка. Власти мусульманской страны разрешили женщины посещать стадионы. Правда, в отдельной от мужчин ложе. Ранее дамам в Саудовской Аравии разрешили сдавать на права. А в городе Джидда прошел первый в истории страны женский автосалон. Организатором мероприятия также выступила дама — у нее свой автобизнес.

Женщины Востока с каждым днем всё свободнее и свободнее. Инициатором масштабных изменений в аравийском обществе стал король. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провозгласил модернизацию. В 2015-м женщины частично получили избирательное право. В планах — позволить дамам посещение кинотеатров в одиночку. Свой автомобиль, свой бизнес, магазины, развлечения, участие в выборах. Если не это, то что женщине еще надо?

Заодно в Саудовскую Аравию начали пускать одиноких дам из-за рубежа. Эксперты уверены: все нововведения — это не попытка угодить прекрасному полу. Ничего личного — просто бизнес. Защита прав женщин — способ привлечь в страну больше туристов. Пока эта сфера зависит преимущественно от паломников.