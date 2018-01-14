Экологи вычисляют урон экологии после взрыва танкера у берегов Китая

Панамский танкер у берегов Китая затонул, но только прибавил проблем. Около полудня на горящем судне прогремел очередной взрыв. У танкера обвалился нос, и вскоре весь корабль ушел под воду. Экологи вычисляют, какой урон экологии нанесет разлив топлива. Судно перевозило 140 тыс. т газового конденсата. Танкер загорелся после столкновения с сухогрузом 6 января. При аварии погибли все 32 члена команды. Затем в течение недели корабль медленно погружался под воду. К месту аварии прибыли китайские моряки. Однако спасти и отбуксировать сухогруз в порт не удалось.