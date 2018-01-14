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Крупнейшая в РФ козья ферма открылась в Марий Эл

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Сернурском районе Марий Эл открылась в субботу крупнейшая в России козья ферма. Ферма агрохолдинга «Лукоз», открытая в деревне Кочанур, является одной из крупнейших в Европе, она рассчитана на 5 тыс. голов.

Вложения в организацию предприятия составили 60 млн рублей, сообщает ТАСС. В 2017 году в агрохолдинге надои, по сравнению с 2016 годом, увеличились на 37%. Переработка молока происходит на ЗАО «Сернурский сырзавод».

В декабре стало известно, что российское молоко будут выпускать по израильской технологии.

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