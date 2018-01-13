100 лет назад в России упразднили букву «ять»

Ровно 100 лет назад в России произошла языковая революция — декретом народного комиссара РСФСР Анатолия Луначарского была проведена реформа русского правописания.

Из алфавита исключались буквы ѣ («ять»), ѳ («фита») и і («и десятеричное»). На смену им пришли «е», «ф» и «и».

Кроме того, был отменен твердый знак в конце слов, изменены окончания существительных в ряде падежей и правила написания приставок на з/с.

Газета «Известия» перешла на новое правописание в октябре того же года.

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль».