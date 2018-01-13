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Комикс о скандалах вокруг Трампа

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На портале iz.ru вышел комикс о скандалах вокруг президента США Дональда Трампа. Расследование о «вмешательстве России» началось из-за бывшего советника главы государства. В мае 2016 года Джордж Пападопулос встретился в баре с австралийским дипломатом. Он рассказал о якобы имевшихся у российских властей «особых сведениях». Информация могла навредить кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. Услышанное дипломат из Австралии якобы передал своим спецслужбам. Правда, австралийцы не стали спешить с передачей данных Штатам. 

Вообще атмосфера в Белом доме сейчас не самая приятная. Выход книги «Огонь и ярость» взбудоражил американское общество. Автор Майкл Вульф может заработать на ней около $7,4 млн. Основа романа — интервью писателя с ближайшим окружением Трампа. Вульф утверждает: дочь президента Иванка намерена занять кресло отца. Сам Трамп и вовсе испугался своего избрания. На дверь в спальню он, игнорируя спецслужбы, установил замок. 

Любопытный факт из книги: первая леди спит отдельно от мужа. Кстати, такой конфуз в Белом доме — первый со времен четы Кеннеди. Автор уверен: среди окружения Трампа нет никого, кто бы считал его адекватным.

Свою обиду после выхода «Огня и ярости» Трамп вымещает в Twitter. Сообщение, адресованное Ким Чен Ыну: «Моя ядерная кнопка намного больше». А после президент назвал себя очень стабильным гением. В ответ в КНДР вышла статья о феномене популярности книги о Трампе. Журналисты считают, что бестселлер означает его политическую кончину. 

Электронных версий «Огня и ярости» купили больше 250 тыс. 

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