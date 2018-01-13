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Сноубордисты обошли лыжников по количеству полученных травм

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Фото: ТАСС/Лебедев Артур
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Американские специалисты из Брауновского университета изучили данные о травмах, полученных во время зимнего сезона лыжниками и сноубордистами. Оказалось, что любители горных лыж травмируются в три раза реже, чем их «конкуренты».

Об этом говорится в стате на сайте Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Согласно исследованию,  число травм, полученных при катании на сноуборде, за десять лет (в период с 1989 по 1999 год) выросло с 4% до 56%.

Специалисты также отметили, что порядка 88% всех смертей на склонах происходят из-за повреждений головного мозга. Число повреждений головы составило 15% от общего числа травм, также до 11% травм составляют повреждения плечевого пояса, уточняет N+1

Ранее в январе на сайте YouTube появилось видео, на котором сноубордист провоцирует сход лавины в Пиренеях, а потом уезжает от нее.

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