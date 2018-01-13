Греция займется промышленным производством каннабиса

Греция намерена заняться промышленным производством каннабиса. Об этом на открытии выставки марихуаны Athens Cannabis Expo 2018 заявил замминистра сельского хозяйства Яннис Циронис.

Выставка проходит в Греции впервые. Организаторы обещают с помощью каннабиса вывести страну из кризиса. Сообщается, что экспозиция знакомит посетителей с последними достижениями в области медицинского и промышленного использования каннабиса. Участие в ней принимают более 100 ведущих предприятий по производству промышленного и медицинского каннабиса.

Сославшись на данные международных компаний по производству лекарств из каннабиса, Циронис заявил о том, что в Греции идеальный климат для его промышленного производства.

Как передает «РИА Новости», в ближайшее время в парламент страны будут внесены законопроекты об использовании фармацевтического каннабиса.

Портал iz.ru писал о том, что в Дании с 1 января разрешили использовать медицинский каннабис. Марихуана предназначается для лечения пациентов с сильными хроническими болями, на которые не оказали влияние другие болеутоляющие средства.