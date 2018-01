Подруга стрелка из Лас-Вегаса заявила о своей причастности к расстрелу людей

Сожительница Стивена Пэддока, расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, Мэрилу Дэнли заявила, что помогала стрелку с оружием и заряжала магазины патронами. Об этом сообщает BHL NEWS.

BREAKING NEWS: Las Vegas shooter, Stephen Paddock’s girlfriend said she handled his ammo and helped him load magazines - reports