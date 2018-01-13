Подруга стрелка из Лас-Вегаса заявила о своей причастности к расстрелу людей

Сожительница Стивена Пэддока, расстрелявшего посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, Мэрилу Дэнли заявила, что помогала стрелку с оружием и заряжала магазины патронами. Об этом сообщает BHL NEWS.

BREAKING NEWS: Las Vegas shooter, Stephen Paddock’s girlfriend said she handled his ammo and helped him load magazines - reports — BNL NEWS (@BreakingNLive) 13 января 2018 г.

1 октября 2017 года 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь по участникам фестиваля кантри-музыки с 32-го этажа в номере отеля Mandalay Bay. После расстрела людей он покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500.

В номере стрелка полицейские обнаружили 47 единиц оружия, патроны и взрывчатку.

Дэнли ранее была допрошена сотрудниками ФБР, с нее сняли все подозрения, так как в момент трагедии она находилась на Филиппинах.