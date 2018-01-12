Детский футбольный турнир состоялся в Липецке

Соревнования по футболу среди учащихся нескольких местных школ состоялись в школе №72 в Липецке 12 января, сообщила пресс-служба липецкого регионального отделения «Единой России».

Среди участников были учащиеся школ №72, 46, 41 и 29. За победу юные футболисты сражались более двух часов. После напряженной борьбы первое место досталось футболистам из школы №29, второе место завоевали учащиеся школы №46, а третье досталось школе №72, сообщает LipetskMedia.

Всех участников соревнований наградили призами, среди которых были мячи и комплекты спортивной формы. Часть наград была предоставлена. Турнир прошел в рамках реализации одного из направлений партпроекта «Единой России» «Детский спорт» — «Дворовый тренер» при поддержке Лиги школьного дворового спорта.