Школа молодых футбольных арбитров начала работу в Симферополе

Первое учебное заведение «Школа молодого судьи-2018» начало свою работу в рамках курсов подготовки арбитров по футболу в Симферополе 9 января 2018 года, сообщила пресс-служба Крымского футбольного союза.

Первое занятие у юных арбитров в количестве 15 человек провели специалисты судейско-инспекционного комитета КФС. Обучение в школе продлится три месяца. Молодых воспитанников ждут лекции по правилам игры в футбол, а также методике судейства и практические занятия, сообщает ИА «Крыминформ».

Помимо теоретической информации ученикам были продемонстрированы различные видеоматериалы. Чтобы успешно сдать итоговый экзамен и полностью усвоить курс обучения, выпускники смогут провести матчи Детско-юношеской футбольной лиги Крыма.

Лучшие арбитры попадут в резервный список рефери, которые проводят поединки чемпионата премьер-лиги КФС. В ближайшее время такие школы откроются также в Судаке, Белогорске, Керчи и Евпатории. Занятия там будут соответствовать единому учебному плану при поддержке КФС.