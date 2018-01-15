70. Столько «субъектов выдвижения» поучаствовали в президентской избирательной кампании 2018 года по состоянию на 11 января. 24 политические партии, воспользовавшиеся правом выдвигать кандидатов, и 46 самовыдвиженцев.

«Марафон выдвижения» закончился. Срок подачи в ЦИК РФ документов для регистрации групп избирателей в поддержку самовыдвиженцев истек в полночь 7 января. 12 января в 24:00 закрылось «окно возможностей» для политических партий.

До финиша марафона, конечно, дошли не все. Кто-то сам сошел с дистанции, кто-то не смог выполнить всех требуемых законом условий. По состоянию на 12 января ЦИК зарегистрировала 14 кандидатов от партий и двух самовыдвиженцев, в том числе действующего президента Владимира Путина.

То, что кандидатов, продолжающих гонку, такое в общем-то большое количество, — следствие не только их активности и амбициозности, но и значительной либерализации избирательного законодательства, упрощения процедур. У нас любят поговорить о том, что на выборах якобы всё зарегулировано, и строгими требованиями «отсекают неугодных». Но давайте вспомним, что на предыдущих президентских выборах, например, самовыдвиженцы должны были собрать 2 млн подписей в свою поддержку, а сейчас — 300 тыс. Кандидаты от непарламентских партий тоже должны были собирать 2 млн подписей, а сегодня — только 100 тыс. А кандидатам от партий, входящих в Думу, подписи вообще собирать не требуется.

Кстати, «партийных» кандидатов зарегистрировано подавляющее большинство: из 18 (по состоянию на 11 января) партий, представивших в ЦИК решения съездов о выдвижении кандидатов, «зеленый свет» получили 14. Это тоже к вопросу об «отсеивании».

Конечно, такая «либерализация» неизбежно приводит к тому, что на звание кандидата в президенты России начинают претендовать люди, что называется, «с чудинкой», именующие себя «президентами Советского Союза» и т.п. Но на то и выборы, чтобы выбирать.

Президент Владимир Путин кратко высказался о большом числе участников президентской гонки: «Это нормально и хорошо». И добавил про «возможность людям высказаться, поговорить о проблемах страны»: «Это полезно, это освежает дискуссию».

Прошедший этап кампании показал, что далеко не все участники президентской гонки осознавали серьезность процесса, в который вошли. Кто-то элементарно не смог собрать необходимые для регистрации документы. Кто-то нарушил правила и сроки уведомления ЦИК о собрании своей инициативной группы. Кто-то «забыл», например, о виде на жительство в другой стране — по закону участвовать в президентских выборах с таким «запасным аэродромом» невозможно.

Но это ошибки, на ошибках учатся. Другое дело — когда президентские выборы пытаются превратить в балаган. И совсем серьезное дело — когда их пытаются сделать поводом для вмешательства в наши внутренние дела и дискредитации нашего политического процесса.

Когда небезызвестный Алексей Навальный нес в ЦИК документы на регистрацию, он, конечно же, знал, что ему наверняка откажут. А как могло быть иначе, если существует прямой законодательный запрет на участие в выборах людям, осужденным за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления? ЦИК выполнила закон и отказала. Случилось то, чего ждали, — попытка скандала и обвинения ЦИК в политических мотивах решения, основанного строго на законе.

К подобному все, знающие Навального, в общем-то уже привыкли. Но вскоре выяснилось, что была запланирована вторая серия — уже международная. Представитель Евросоюза заявил, что отказ в регистрации Навального ставит, видите ли, под сомнение наличие политического плюрализма в России и демократичность президентских выборов-2018. ЦИК дала на это исчерпывающий, опять же основанный на духе и букве закона ответ — не буду его пересказывать. Но ясно, что «казус Навального» будут использовать для дискредитации выборов 2018 года, и это была, весьма вероятно, далеко не последняя попытка. Именно поэтому от имени Евросоюза делаются такие заявления именно про Навального, хотя по тем же причинам ранее ЦИК отказывала в регистрации многим другим гражданам. Но про них ревнители «демократичности» даже не вспоминают. Очень демократично, кстати говоря.

И неслучайно «тезис Евросоюза» тут же повторил представитель американского Госдепа.

Что это значит? Нам как бы намекают на возможность непризнания Западом результатов президентских выборов, если мы будем проводить их по своим законам, а не по чужим «хотелкам».

И здесь нужно очень четко понимать, кто действительно использует президентские выборы для продвижения своих политических и социально-экономических программ, а кто — пытается подчинить их сценариям чужой политической игры. Не зря же Владимир Путин отреагировал на иностранные оценки: прокололись, показали, кого хотят внедрить в политическую сферу России.

Так что надо просто помнить: наши выборы — это именно наши выборы. И тогда в самом деле всё будет нормально и хорошо.

Автор — член Центральной избирательной комиссии

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции