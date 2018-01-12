Найденная в Балашихе бомба оказалась муляжом

Найденное в подмосковной Балашихе взрывное устройство оказалось муляжом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на Владимирской улице в четверг, 11 января. Предмет, похожий на взрывное устройство, нашли рядом с магазином «Дачник». По словам одного из продавцов, бомба выглядела как целлофановый пакет, внутри которого находились два контейнера с проводами, пишет «Утро.ру». В одном из них предположительно находилась взрывчатка, в другом — шарики и болты. Вес обнаруженного предмета составлял порядка 5 кг.

На место прибыли саперы и направили его на экспертизу. Предмет оказался муляжом взрывного устройства. ФСБ занялась расследованием данного инцидента.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в октябре в Балашихе в одной из квартир на Речной улице силовики обнаружили крупную химическую лабораторию и взрывное устройство. Поводом для проверки послужило сообщение медиков о том, что за медпомощью обратился молодой человек с ранениями, заявивший, что ему оторвало палец, когда он взрывал петарду.