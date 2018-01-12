Дом актера Джеффа Бриджеса разрушен из-за оползней

Дом американского актера Джеффа Бриджеса, сыгравшего главную роль в фильме братьев Коэн «Большой Лебовски», был разрушен из-за оползней, вызванных проливными дождями на юге штата Калифорния. Об этом актер написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Наш дом был сильно поврежден, но с нами всё в порядке, и мы благодарны за это, а также хотели бы поблагодарить спасателей, которые работают без устали, чтобы спасти людей. Мы убиты горем из-за потерь в нашем сообществе», — говорится в сообщении.

Our home has been severely damaged, but we are safe, and so thankful for that and for the first responders who are working tirelessly to save people. We are heartbroken over the loss of lives in our community. Your prayers and best wishes are most appreciated. — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) January 11, 2018

Агентство «РИА Новости» сообщило, что властям округа Санта-Барбара в Калифорнии удалось установить личности всех погибших в результате схода селевых потоков. Ранее шериф округа Билл Браун подтвердил гибель 17 человек, кроме того, восемь человек еще числятся пропавшими без вести.

Дожди на юге штата начались восьмого января. Власти эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

Ущерб от стихийных бедствий, обрушившихся на США в 2017 году, стал крупнейшим в истории страны и составил $306 млрд. Прошлый рекорд был установлен в 2005 году и составил $215 млрд.