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В администрации президента назначили куратора партий

Должность начальника департамента управления по внутренней политике занял Сергей Стариков
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Начальником департамента по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями управления президента по внутренней политике (УВП АП) назначен Сергей Стариков. Информация об этом появилась в предверии подготовки заседания президиума генсовета «Единой России» (ПГС), на котором чиновник замещал главу УВП АП Андрея Ярина. В новом статусе Сергея Старикова единороссам  представил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Чиновников администрации президента традиционно приглашают на заседания ПГС партии. Ранее в СМИ и в открытых источниках Сергей Стариков в новом статусе представлен не был. 

— Он сегодня заменял начальника УВП Андрея Ярина. В должности он относительно недавно, менее полугода. Пока неизвестно, будет ли он постоянно замещать Андрея Ярина, — рассказал «Известиям» собеседник в партии. 

Другие собеседники «Известий» в ЕР отмечают, что на неофициальном уровне Сергей Стариков уже появлялся на партийных мероприятиях. Сам он отказался комментировать свое участие в заседании ПГС и возможность своего постоянного присутствия на подобных заседаниях. 

Первое в новом 2018 году заседание ПГС «Единой России» было посвящено проведенному аудиту членов партии в регионах, а также вопросам изменения процедуры проведения предварительного голосования. 

Сергей Стариков закончил юридический факультет Ростовского государственного университета и получил степень магистра права в Манчестерском университете. Также обучался в Институте коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики, проходил переподготовку и программы повышения квалификации в ряде других вузов.
В 2001–2004 годах работал в Госдуме, в том числе на должности заместителя председателя комитета ГД по собственности. В 2006-м он занял позицию юриста в компании Ritzio Entertainment Group, где отвечал сначала за сферу законотворчества, а затем за связи с органами госвласти. С 2008 года — старший советник по вопросам законодательной и регуляторной политики компании «Кесарев Консалтинг».

Одновременно с профессиональной деятельностью в период 1999–2009 годов Сергей Стариков участвовал в избирательных кампаниях в различных регионах России, занимая должности начальника штаба, руководителя блока агитации и координатора юридической группы.

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