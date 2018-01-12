В СМИ появится реклама вина из Армении и Казахстана

Российским телеканалам и печатной прессе разрешат размещать рекламу вина и шампанского, изготовленных в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане из местного сырья. Соответствующие поправки в закон о рекламе поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Такой подход позволит России выполнить обязательства перед партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Эксперты полагают, что в случае принятия закона не стоит ожидать появления массовой рекламы: денег на нее у виноделов нет.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий рекламу в российской печатной прессе, на радио и телевидении вина и шампанского, произведенного в странах ЕАЭС — Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии — из местного винограда. Поправки в закон о рекламе разрешают публиковать ее в изданиях на всех страницах (кроме первой, последней и обложек), а также транслировать на радио и телевидении с 23 до 7 часов по местному времени. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, знакомых с итогами заседания. Сейчас в России подобная реклама запрещена.

Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба России, сославшись на обязательства перед странами-партнерами по ЕАЭС. По договору союза условия для компаний из стран, являющихся его участниками, должны быть не менее благоприятными, чем для российских. При этом отечественные производители вин и шампанского из местного винограда и сейчас могут с оговоренными ограничениями рекламировать свою продукцию в печати и на ТВ и радио.

По данным таможенной статистики, российский импорт натуральных виноградных вин из стран ЕАЭС по итогам января-октября 2017 года составил 1,92 млн л на сумму $6,49 млн, в 2016 году — 1,5 млн л ($4 млн), в 2015 году — 1,1 млн л ($2,7 млн).

При этом более 90% закупок осуществлялось из Армении (1,91 млн л в январе–октябре 2017-го). На долю импорта из Белоруссии в январе-октябре 2017 года пришлось 0,7% (0,01 млн л), в 2016 году — 12,2% (0,2 млн л).

В августе в Минэкономразвития отмечали, что предлагаемые ФАС нормы трудно реализовать, а рекламораспространители «с большой степенью вероятности» не будут размещать рекламу вин из стран ЕАЭС, поскольку неясно, как доказать, что вино изготовлено из местного винограда. В ЕАЭС нет единого ресурса, подтверждающего происхождение сырья, в то время как в России ведется реестр виноградных насаждений, а производители вин оформляют декларации об объеме винограда для винодельческой продукции. При этом последнюю редакцию поправок к закону Минэкономразвития согласовало без замечаний, сообщили «Известиям» в министерстве.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов считает, что решить вопрос можно с помощью обязательной маркировки на этикетке о стране происхождения винограда.

— Минсельхоз, кстати, предлагал сделать это обязательным с начала 2018 года. Однако пока новостей об этом не было, — сказал он «Известиям».

Опрошенные эксперты обращают внимание на логичность введения единых требований для производителей вина в странах ЕАЭС, а также на небольшой объем такой продукции.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что смысл законопроекта — обеспечение договоренностей в рамках ЕАЭС путем приведения национального законодательства в соответствие с правом ЕАЭС в секторе «Услуги в области рекламы». По данным на 2017 год в двадцатке основных импортеров вин в Россию из стран-членов союза находится только Армения (16-е место) с 0,7% от общей доли импорта.

— Законопроект открывает производителям стран союза возможность расширить долю поставок путём популяризации товара посредством рекламы, — полагает он.

Директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов отметил, что доля вина и шампанского из этих стран незначительна.

— Из Армении в основном приходит коньячная продукция, виноградного вина из Белоруссии мало, чаще это ягодные напитки. Вин из Киргизии и Казахстана в широком доступе практически нет, их можно встретить разве что на выставке, — пояснил он.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз тоже отмечает, что объем производства местного вина в странах ЕАЭС невелик. Кроме того, по его мнению, не стоит ожидать появления массовой рекламы еще и потому, что денег на нее у виноделов нет.

Эксперт считает, что стоит разрешить свободную рекламу любого вина в России, если есть цель вернуть страну к советской структуре потребления, которая, по его словам, тогда была европейской.

— Мы употребляли в 1985 году почти 28 литров винодельческой продукции [в год] на душу населения, 11 л крепкого и 24 л пива. Сегодня — 60 л пива и пивных напитков, 8 л винодельческой продукции и порядка 15–16 л крепкого алкоголя, — отметил Вадим Дробиз.

Законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение в Госдуму.