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Официальный региональный оператор «Сколково» появился в Челябинске

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Официальным региональным оператором самого крупного технопарка в Европе — фонда развития инновационного центра в «Сколково» — стал технопарк информационных технологий Челябинска. Об этом рассказал инвестор IT-парка Максим Судаков.

По его словам, фонд «Сколково» подписал соглашение об аккредитации. С присвоением статуса регионального оператора местные резиденты смогут получить доступ к сервисам фонда: поддержке коммерциализации и встраивании в технологические цепочки крупного бизнеса, менторским и акселерационным программам, получить содействие в привлечении инвестиций, сообщает ИА «Урал-пресс-информ».

Также Максим Судаков подчеркнул, что получение статуса поможет сократить расстояние до возможностей, которые «Сколково» может предложить технологическим предпринимателям региона. К получению аккредитации технопарк шел полтора года, с заседания правительственной комиссии по инновациям весны в 2016 году.

Протокол о намерениях был подписан на форуме «Открытые инновации» в октябре 2017 года. Челябинск стал третьим городом после Новосибирска и Екатеринбурга, который получил аккредитацию. Проект технопарка активно поддерживает губернатор региона Борис Дубровский.

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