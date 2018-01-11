Найденное в Крыму судно оказалось потопленным немецким пароходом Birgit

Археологам Черноморского центра подводных исследований удалось определить принадлежность судна, найденного два года назад у берегов Евпатории в Крыму. Им оказался немецкий грузовой пароход Birgit, потопленный советской авиацией в 1943 году.

Исследователи изучили пароход, находившийся на глубине более 20 м, во время экспедиции в конце прошлого года. У судна была разрушена центральная часть, но корма и нос, на котором установлена зенитная установка, сохранились достаточно хорошо, отметили в центре подводных исследований.

Из-под воды также подняли посуду из нержавеющей стали с немецкими клеймами, датированную 1941–1942 годами.

Пароход был спущен на воду в 1924 году. Изначально он принадлежал Дании, потом перешел под контроль Франции, а в конце 1942 года был захвачен фашистской Германией.

Birgit и еще несколько кораблей попали под обстрел советских самолетов-торпедоносцев 12 июня 1943 года. После этого судно затонуло.