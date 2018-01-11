Синоптики прогнозируют 60-градусные морозы на севере Якутии

В конце недели в Якутию придут 60-градусные морозы. Ночные температуры в Верхоянске и Оймяконе могут опускаться до -62 градусов. Об этом предупредили представители гидрометцентра Якутии.

13 и 14 января среднесуточная температура в центральных, заречных и северных районах республики будет ниже нормы на 4–8 градусов, отмечает ИА SakhaNews. Похолодание в регионе наступит после прохождения тылового фронта за циклоном с запада на восток и север через территорию центральный районов, пояснили в гидрометцентре. В это время на районы Якутии опустится туман, возможны слабый ветер и снег.

В конце января управление образования Якутска выпустило приказ, согласно которому занятия в городских школах будут отменяться при понижении температуры до -45 градусов (для младших классов) и до -50 (для старших классов).

В Якутии расположен северный Полюс холода Земли. По разным версиям, он находится в Верхоянске или Оймяконе.