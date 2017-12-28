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Котел отключился в якутском Томмоте в 40-градусный мороз

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Прокуратура проводит проверку по факту аварии на котельной в городе Томмот в Якутии. Сотрудники ведомства выехали на место инцидента. Ожидается, что полностью последствия аварии удастся устранить к 31 декабря.

Как напоминает ИА SakhaNews, 24 декабря на местной котельной из строя вышел один котел из четырех. Это произошло из-за вибрации решетки котла и выхода из строя аппаратуры управления подъемником подачи угля.

Сейчас ситуация стабилизировалась, специалисты увеличили температуру воды в трубопроводе на выходе из котельной. Однако во время проверки многоквартирных домов представителями коммунальных служб выяснилось, что в квартиры тепло подается по заниженным параметрам.

В адрес гендиректора АО «Теплоэнергосервис» внесено представление. Возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами».

Сегодня в Томмоте температура воздуха днем опускалась до –37 градусов. Ночью обещают –40 градусов.

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