СК заявил об отсутствии подтверждений версии взрыва на борту ТУ-154

Польские эксперты не привели никаких данных, которые подтвердили бы версию взрыва на борту самолета президента Леха Качиньского в 2010 году, ранее она была проверена Следственным комитетом России.

Об этом 11 января сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла», — цитирует Петренко «РИА Новости».

По ее словам, к аналогичным выводам пришли также специалисты Международного авиационного комитета (МАК) по итогам проведения собственного расследования. По их мнению, авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажа.

Президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также часть высшего руководства страны погибли в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года. Самолет Ту-154 разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный.