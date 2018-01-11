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Бразилец Ари хочет сыграть за сборную России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бразильский нападающий московского «Локомотива» Ари, который в ближайшее время получит российское гражданства, заявил о желании выступать за сборную России.

Однако еще летом форвард получил серьезную травму колена, и процесс восстановления продолжается до сих пор.

«Нет, нога не болит. Чувствую себя нормально. Но пока не хочу торопить события. Проведу первые занятия вместе с командой на сборе, вот тогда будет понятнее», — рассказал Ари в интервью «Спорт-Экспрессу».

Футболист отметил, что, несмотря на скорое возвращение на поле, предложений из российской сборной, которая готовится к участию в чемпионате мира по футболу 2018 года, он пока не получал.

«У меня есть все основания для получения паспорта, я здесь много лет, здесь появилась на свет дочка. До начала весны рассчитываю получить документ.

Пока нет паспорта — нет и повода для разговора. Так что никто из сборной России со мной на эту тему не общался. Но буду счастлив, если весной ситуация изменится и тренер мне позвонит», –– сказал футболист.

Он отметил, что будет стараться хорошо проявить себя в игре.

«Для этого нужно здорово проявлять себя с самых первых матчей. Я много пропустил, так что будет непросто. Но шанс есть, буду биться и ждать. Потому что готов играть за Россию как за родную страну», –– подчеркнул Ари.

В настоящее время бразилец активно изучает русский язык, и интервью изданию смог дать без переводчика.

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