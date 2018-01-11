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Помощник депутата на глазах у детей расстрелял собаку под Петербургом

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Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев
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Помощник депутата одного из местных советов на глазах у двух детей расстрелял собаку в деревне Санино Ломоносовского района Ленинградской области в новогоднюю ночь.

Местный участковый установил, что стрелявшим в собаку оказался 47-летний помощник депутата муниципального округа «Дачное» Игорь Заболотный, который отдыхал у своего друга по соседству с домом, где проживал пес. Он пять раз выстрелил в животное, после чего собака умерла от кровопотери, сообщает телеканал «78».

Друг стрелявшего утверждает, что собака напала на него, поэтому Заболотный выстрелил в нее из травматического пистолета. Владельцы животного, которые на новогодние праздники уехала и оставили собаку охранять дом, рассказали, что пес был охотничьим и мог пойти на звуки фейерверка к соседям, приняв их за выстрелы.

О том, что пса убили, владельцам животного сообщил по телефону сосед и друг стрелка 1 января 2018 года. Все материалы дела участковый передал в отдел дознания, но дознаватель не увидел состава преступления. В результате прокурор в возбуждении уголовного дела отказал.

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