В Литве актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

Донатаса Баниониса в Литве обвинили в связях с КГБ. Народный артист попал в список завербованных спецслужбами. В документах Банионис якобы проходил под псевдонимом Бронюс. Легенда советского экрана на обвинения ответить уже не может. Все нападки приходятся на сына артиста, тот подумывает о переезде. Раймундас Банионис тоже человек искусства — режиссер театра и кино. Сына народного артиста в Литве уже успели записать в изменники родины.

Всего в списке 1669 человек, но некоторые фамилии вымараны. Вместо имен и псевдонимов — прочерки, таких таинственных строчек — 18. О ком умолчали борцы с агентами КГБ? В Литве считают, что в пустых строчках были фамилии нынешних политиков.

Ранее на этом же сайте рассказывали об агенте КГБ с псевдонимом Магнолия. Красивый позывной носила нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте. В опубликованных недавно списках этой информации уже нет. Зато есть обвинения в предательстве в адрес народных артистов. Донатас Банионис свое сотрудничество с КГБ никогда не скрывал. Вот так одна из известных страниц биографии актера стала «сенсацией». Прошлое же президента Литвы до сих пор находится за семью печатями.