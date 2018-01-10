Прямой эфир

В Литве актера Донатаса Баниониса обвинили в работе на КГБ

0
Выделить главное
вкл
выкл

Донатаса Баниониса в Литве обвинили в связях с КГБ. Народный артист попал в список завербованных спецслужбами. В документах Банионис якобы проходил под псевдонимом Бронюс. Легенда советского экрана на обвинения ответить уже не может. Все нападки приходятся на сына артиста, тот подумывает о переезде. Раймундас Банионис тоже человек искусства — режиссер театра и кино. Сына народного артиста в Литве уже успели записать в изменники родины. 

Всего в списке 1669 человек, но некоторые фамилии вымараны. Вместо имен и псевдонимов — прочерки, таких таинственных строчек — 18. О ком умолчали борцы с агентами КГБ? В Литве считают, что в пустых строчках были фамилии нынешних политиков.

Ранее на этом же сайте рассказывали об агенте КГБ с псевдонимом Магнолия. Красивый позывной носила нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте. В опубликованных недавно списках этой информации уже нет. Зато есть обвинения в предательстве в адрес народных артистов. Донатас Банионис свое сотрудничество с КГБ никогда не скрывал. Вот так одна из известных страниц биографии актера стала «сенсацией». Прошлое же президента Литвы до сих пор находится за семью печатями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017