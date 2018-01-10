75 лет назад началась решающая операция Сталинградской битвы

75 лет назад, 10 января 1943 года, началась операция «Кольцо», ставшая последним этапом Сталинградской битвы. В ходе нее войска Донского фронта рассекли на две части и ко 2 февраля 1943 г. ликвидировали окруженную под Сталинградом группировку немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Были разгромлены 22 немецкие дивизии и 149 отдельных частей, взяты в плен более 91 тыс. человек, в том числе 2,5 тыс. офицеров и 24 генерала.